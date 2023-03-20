В Новій Каховці ліквідували організатора катівень для українських громадян

Організатора катівень для українців Сергія Москаленка ліквідовано днями на тимчасово окупованій російськими загарбниками території Херсонської області.

Зрадник 1978 р.н., був мешканцем Нової Каховки та власником місцевої охоронної фірми. Під час окупації пішов на співпрацю з росіянами та отримав посаду так званого начальника СІЗО, де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури.

Крім того, ще у травні 2022 року він надавав окупаційній адміністрації інформацію про місцевих активістів, військових, правоохоронців та учасників АТО.

ГУР МО України нагадує — за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.