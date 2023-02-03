На окупованій території Луганської області росіяни відключають мобільний інтернет

На окупованій території Луганської області росіяни відключають мобільний інтернет3-02-2023, 09:38
Російські окупанти вирішили повністю відключити мобільний інтернет на захопленій території Луганської області.
В окупаційній «адміністрації» так званої «ЛНР» повідомляють, що «оператор МКС» з 11 лютого виключить послугу з надання інтернету з усіх тарифних планів.
На такий крок окупанти пішли з огляду на якісь рекомендації Федеральної антимонопольної служби РФ.
На обурення місцевих жителів «оператор» відповідає, що послуга буде обмежена за «розпорядженням органів виконавчої влади» до особливого «розпорядження».
На думку українців, таким чином росіяни намагаються приборкати партизанських рух, аби жителі області не повідомляли про рух техніки окупантів та не спілкувалися з рідними, які перебувають у безпечних регіонах України і можуть читати та дивитись у ЗМІ оперативні новини з фронту.