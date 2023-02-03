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На окупованій території Луганської області росіяни відключають мобільний інтернет

3-02-2023, 09:38 citynews.net.ua | Напечатать

Російські окупанти вирішили повністю відключити мобільний інтернет на захопленій території Луганської області.

В окупаційній «адміністрації» так званої «ЛНР» повідомляють, що «оператор МКС» з 11 лютого виключить послугу з надання інтернету з усіх тарифних планів.

На такий крок окупанти пішли з огляду на якісь рекомендації Федеральної антимонопольної служби РФ.

В соответствии с рекомендациями Федеральной антимонопольной службы России, а также на основании Распоряжения Министерства связи и массовых коммуникаций от 10.09.2022 года № 31 ДСП «Об ограничении услуг доступа к сети Интернет» услуга «Мобильный интернет» с 11.02.2023 г. будет исключена со всех тарифных планов. — повідомляє сайт так званого оператора мобільного зв’язку.

На обурення місцевих жителів «оператор» відповідає, що послуга буде обмежена за «розпорядженням органів виконавчої влади» до особливого «розпорядження».

На думку українців, таким чином росіяни намагаються приборкати партизанських рух, аби жителі області не повідомляли про рух техніки окупантів та не спілкувалися з рідними, які перебувають у безпечних регіонах України і можуть читати та дивитись у ЗМІ оперативні новини з фронту.


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