Верховна Рада прийняла Постанову «Про Заяву Верховної Ради України у зв’язку з черговим етапом ескалації безпекової ситуації у світі, спровокованої останніми рішеннями злочинної влади Російської Федерації», №8065.

ЗАЯВА

Верховної Ради України

у зв’язку з черговим етапом ескалації безпекової ситуації у світі, спровокованим останніми рішеннями злочинної влади Російської Федерації

Уже більше ніж півроку, як Україна та її народ героїчно борються з цинічним повномасштабним вторгненням Російської Федерації, що супроводжується безпрецедентними за своєю жорстокістю воєнними злочинами і злочинами проти людяності - актами геноциду Українського народу.

Російська федерація, здійснюючи широкомасштабну збройну агресію проти України, продовжує анексію тимчасово окупованих територій України шляхом проведення так званих референдумів.

Верховна Рада України вважає незаконними рішення окупаційних адміністрацій російської федерації на тимчасово окупованих окремих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей щодо проведення псевдо референдумів про приєднання до Російської Федерації, що зухвало порушує основні норми та принципи міжнародного права, Конституцію України та чинне законодавство, а також спрямовано проти суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

Такі дії Російської Федерації є продовженням спроби анексії Росією території України та використовуються як засіб політичного тиску злочинної російської влади на світову спільноту та надає можливість Російській Федерації продовжувати тероризувати світ погрозами використання ядерної зброї, ставлячи тим самим під пряму загрозу існування не лише Європейського континенту, але й усього людства загалом.

Разом з тим, світ має усвідомити, що існує реальна загроза пошкодження ядерних об’єктів України внаслідок збройної агресії Російської Федерації, що порушує норми міжнародного атомного права, вимоги ядерної та радіаційної безпеки.

Рішення президента Російської Федерації про оголошення часткової мобілізації демонструє поглиблення та розширення злочинних намірів російської влади щодо України. Часткова мобілізація є свідченням нової хвилі ескалації російської збройної агресії і призведе до розширення масштабів війни проти України, що матиме руйнівні наслідки як для усієї Європи, так і для всього світу, та є подальшим зухвалим порушенням російською федерацією принципів та норм міжнародного права.

Верховна Рада України:

наголошує на невід'ємному праві України на захист свого суверенітету і територіальної цілісності,

засуджує організацію та проведення будь-яких незаконних референдумів на тимчасово окупованих територіях України та закликає світову спільноту не визнавати їхні результати, а також дати належну оцінку таким діям російської федерації,

закликає світове співтовариство вжити всіх можливих заходів з метою застереження держави-агресора та її вищого політичного керівництва щодо організації і проведення незаконних референдумів на тимчасово окупованих територіях України, результати яких будуть нікчемними,

вимагає притягнення Російської Федерації, її політичного та військового керівництва, до відповідальності за порушення міжнародного права і вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності - геноциду Українського народу,

закликає уряди та парламенти іноземних держав-партнерів сприяти зміцненню обороноздатності, економічної та фінансової стабільності України та збільшити надання комплексної, у тому числі оборонної та військово-технічної допомоги, спрямованої на посилення здатності Української держави реагувати на загострення безпекової ситуації з боку Російської Федерації.