Атака українських безпілотників  зупинила роботу російського заводу «Новатек»

Нічна атака на морський термінал в російському Усть-Лузі Ленінградської області - спецоперація Служби безпеки України. Внаслідок ураження безпілотниками там почалася масштабна пожежа, росіяни проводили евакуацію співробітників.

Завод «Новатек», що знаходиться на узбережжі Балтійського моря припинив операції після атаки українських безпілотників.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на інформацію компанії «Новатек».

Як відомо, завод займається переробкою стабільного газового конденсату на нафту, а також відвантажує нафтопродукти на зовнішні ринки і розташований у прибережній зоні, поряд зі спеціалізованим терміналом, де зберігається продукція.

На нафтовому терміналі "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.