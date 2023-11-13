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Україна посилює атаки проти військових об'єктів у тилових районах окупованої України та Росії

13-11-2023, 05:08 citynews.net.ua | Напечатать

Україна посилює атаки проти російських військових, об'єктів матеріально-технічного забезпечення та інших важливих об'єктів у тилових районах окупованої України та Росії.

ССаме так вважають Аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Головне управління військової розвідки (ГУР) України повідомило 12 листопада, що 11 листопада українські партизани атакували російський військовий штаб в окупованому Мелітополі Запорізької області, вбивши щонайменше трьох офіцерів Федеральної служби безпеки (ФСБ) і Росгвардії Росії.

Заява ГУР від 12 листопада з'явилася після нападу українських партизанів на колишнього керівника Народної міліції Луганської Народної Республіки (ЛНР) 8 листопада; ударів по російській військовій базі в окупованому Скадовську Херсонської області та об'єктах Чорноморського флоту в Криму 9 листопада; а також трьох ударів у тилу та партизанських нападів на території Росії 11 листопада.

Збройні сили України проводять ударну кампанію, спеціально спрямовану проти окупованого Криму, з літа 2023 р.


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