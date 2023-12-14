Переселенці з Луганської області у Луцьку мають можливість отримати допомогу від МОМ

Переселенці з Луганської області у Луцьку мають можливість отримати допомогу від МОМ14-12-2023, 17:23
Минулого тижня у Луцьку переселенцям з Луганської області надавали допомогу психолог і терапевт, також в місті продовжується видача пакунків від Міжнародної організації з міграції.
Крім того 750 продуктових наборів від держави та благодійних організацій надані переселенцям Луганщини у хабах Кремінської громади.
У Рівному ВПО приймали юрисконсульт, фахівець центру зайнятості, сімейний лікар, психологи. Можна було звернутися до спеціалістів КУ «Луганський обласний центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження».
У Дніпрі консультували фахівці ПФУ і центру зайнятості, юрист, лікар, психолог.
Також там організували заняття з розвитку мовлення для дошкільнят.
У хабі в Андрушівці працював терапевт.
Телефони хабів:
- м. Рівне: 0958209742;
- м. Київ: 0937687466, 0991852038, 0968996124;
- м. Дніпро: 0664839248;
- м. Луцьк: 0505764270;
- м. Андрушівка: 0663428365.