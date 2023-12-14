» » Переселенці з Луганської області у Луцьку мають можливість отримати допомогу від МОМ

Переселенці з Луганської області у Луцьку мають можливість отримати допомогу від МОМ

14-12-2023, 17:23 citynews.net.ua | Напечатать

Минулого тижня у Луцьку переселенцям з Луганської області надавали допомогу психолог і терапевт, також в місті продовжується видача пакунків від Міжнародної організації з міграції.

Крім того 750 продуктових наборів від держави та благодійних організацій надані переселенцям Луганщини у хабах Кремінської громади.

У Рівному ВПО приймали юрисконсульт, фахівець центру зайнятості, сімейний лікар, психологи. Можна було звернутися до спеціалістів КУ «Луганський обласний центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження».

У Дніпрі консультували фахівці ПФУ і центру зайнятості, юрист, лікар, психолог.

Також там організували заняття з розвитку мовлення для дошкільнят.

У хабі в Андрушівці працював терапевт.

Телефони хабів:

  • м. Рівне: 0958209742;
  • м. Київ: 0937687466, 0991852038, 0968996124;
  • м. Дніпро: 0664839248;
  • м. Луцьк: 0505764270;
  • м. Андрушівка: 0663428365.

Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новини Луганська:

14-12-2023, 17:23

Переселенці з Луганської області у Луцьку мають можливість отримати допомогу від МОМ

6-12-2023, 20:24

Під Мосвою застрелили зрадника України Іллю Ківу

5-12-2023, 21:27

В Україні змінили порядок виплати допомоги ВПО 

5-12-2023, 04:06

В Луганській області СБУ викрила колаборантів у Щасті, Сватовому та Кремінній

5-12-2023, 03:55

ВСУ атакували нафтобазу в окупованому росіянами Луганську

13-11-2023, 05:19

В окупованому Луганську йдуть «торги» за посаду керівника міста

13-11-2023, 05:08

Україна посилює атаки проти військових об'єктів у тилових районах окупованої України та Росії

13-11-2023, 03:54

Гуманітарні хаби Луганської області отримали від Червоного Хреста 23 електрогенератори

25-10-2023, 19:55

В Україні запроваджено примусову евакуацію дітей у 8 населених пунктах Донецької області, а також з 23 населених пунктів Херсонської області

25-10-2023, 18:18

СБУ звинувачує луганську «хлібну королеву» Зинаїду Надьон у фінансуванні окупаційної адміністрації та бойовиків

17-10-2023, 15:09

На аеродромах Бердянська й Луганська уражено 9 гелікоптерів РФ та ППО

9-10-2023, 18:14

У Луганську помер співпрацювавший з окупантами актор Михайло Голубович

Новини України:

25-10-2023, 19:55

В Україні запроваджено примусову евакуацію дітей у 8 населених пунктах Донецької області, а також з 23 населених пунктів Херсонської області

25-10-2023, 19:51

У Вінниці спалах вірусного гепатиту А - зареєстровано 81 випадок

25-10-2023, 19:41

В Україні хірурги вперше пересадили комплексно серце та легені

14-08-2023, 14:36

Російська ракета знищила гіпермаркет FOZZY в Одесі

10-08-2023, 19:41

ТРЦ Respublika Park: як торговий центр продовжує працювати під час війни

27-07-2023, 19:41

Росія сьогодні атакувала 2 ракетами Калібр портову інфраструктуру Одеси

24-07-2023, 19:37

СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

24-07-2023, 19:29

В Київській області планують змінити герб та прапор

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

12-06-2023, 07:40

В районі Одеських пляжів солоность води в 3 рази нижче норми

10-06-2023, 06:57

Російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області дронами «Shahed-136/131» - ВІДЕО

10-06-2023, 06:50

Додатковий поїзд №248/247 Одеса — Київ  призначено в червні

Різне:



Реклама:


Подиивтися :

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архів Новин:

«    Декабрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Вгору

 