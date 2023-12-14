Переселенці з Луганської області у Луцьку мають можливість отримати допомогу від МОМ

Минулого тижня у Луцьку переселенцям з Луганської області надавали допомогу психолог і терапевт, також в місті продовжується видача пакунків від Міжнародної організації з міграції.

Крім того 750 продуктових наборів від держави та благодійних організацій надані переселенцям Луганщини у хабах Кремінської громади.

У Рівному ВПО приймали юрисконсульт, фахівець центру зайнятості, сімейний лікар, психологи. Можна було звернутися до спеціалістів КУ «Луганський обласний центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження».

У Дніпрі консультували фахівці ПФУ і центру зайнятості, юрист, лікар, психолог.

Також там організували заняття з розвитку мовлення для дошкільнят.

У хабі в Андрушівці працював терапевт.

Телефони хабів: