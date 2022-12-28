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У Рівному, Дніпрі та Києві розпочато прийом заяв про пошкоджені домівки жителів Луганської області

Вчера, 17:48 citynews.net.ua | Напечатать

У Рівному, Дніпрі та Києві розпочато прийом повідомлень про пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна жителів Луганської області.

Прийом повідомлень про пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна від фізичних осіб Луганської області організовано для внесення їх до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Дія».

За консультацією ви можете звернутися до управління «Центр надання адміністративних послуг» Кремінської міської військової адміністрації за телефоном: +3080958207124 з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00.

Або за цими адресами (відповідно до графіків роботи координаційних центрів підтримки ВПО Луганщини):

  • м. Рівне, вул. Фабрична, 20;
  • м. Київ, бульвар Марії Примаченко, 8;
  • м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 72А.

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