» » Під Мосвою застрелили зрадника України Іллю Ківу

Під Мосвою застрелили зрадника України Іллю Ківу

6-12-2023, 20:24 citynews.net.ua | Напечатать

Сьогодні, 6 грудня на території парку одного з котеджних селищ у селі Супонево Одинцовського міського округу невідомий зробив у колишнього нардепа Іллю Киву постріли з невстановленої зброї. Від отриманих поранень чоловік помер на місці. 

Російські пропагандисти розповіли, що смерть Киви настала близько 15:00. Він помер за десять хвилин до того, як його виявили співробітники прилеглого готелю і викликали екстрені служби.

Після початку великомасштабної війни Кива втік до Росії. Там він спілкується з російськими пропагандистами, звідти заявляв, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".

У листопаді український суд засудив Киву до 14 років ув'язннення з конфіскацією майна за кількома статтями Кримінального кодексу, серед яких державна зрада і публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новини Луганська:

6-12-2023, 20:24

Під Мосвою застрелили зрадника України Іллю Ківу

5-12-2023, 21:27

В Україні змінили порядок виплати допомоги ВПО 

5-12-2023, 04:06

В Луганській області СБУ викрила колаборантів у Щасті, Сватовому та Кремінній

5-12-2023, 03:55

ВСУ атакували нафтобазу в окупованому росіянами Луганську

13-11-2023, 05:19

В окупованому Луганську йдуть «торги» за посаду керівника міста

13-11-2023, 05:08

Україна посилює атаки проти військових об'єктів у тилових районах окупованої України та Росії

13-11-2023, 03:54

Гуманітарні хаби Луганської області отримали від Червоного Хреста 23 електрогенератори

25-10-2023, 19:55

В Україні запроваджено примусову евакуацію дітей у 8 населених пунктах Донецької області, а також з 23 населених пунктів Херсонської області

25-10-2023, 18:18

СБУ звинувачує луганську «хлібну королеву» Зинаїду Надьон у фінансуванні окупаційної адміністрації та бойовиків

17-10-2023, 15:09

На аеродромах Бердянська й Луганська уражено 9 гелікоптерів РФ та ППО

9-10-2023, 18:14

У Луганську помер співпрацювавший з окупантами актор Михайло Голубович

28-09-2023, 20:08

СБУ повідомила про підозру псевдоміністру освіти та науки «лнр», який керував деукраїнізацією освіти

Новини України:

25-10-2023, 19:55

В Україні запроваджено примусову евакуацію дітей у 8 населених пунктах Донецької області, а також з 23 населених пунктів Херсонської області

25-10-2023, 19:51

У Вінниці спалах вірусного гепатиту А - зареєстровано 81 випадок

25-10-2023, 19:41

В Україні хірурги вперше пересадили комплексно серце та легені

14-08-2023, 14:36

Російська ракета знищила гіпермаркет FOZZY в Одесі

10-08-2023, 19:41

ТРЦ Respublika Park: як торговий центр продовжує працювати під час війни

27-07-2023, 19:41

Росія сьогодні атакувала 2 ракетами Калібр портову інфраструктуру Одеси

24-07-2023, 19:37

СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

24-07-2023, 19:29

В Київській області планують змінити герб та прапор

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

12-06-2023, 07:40

В районі Одеських пляжів солоность води в 3 рази нижче норми

10-06-2023, 06:57

Російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області дронами «Shahed-136/131» - ВІДЕО

10-06-2023, 06:50

Додатковий поїзд №248/247 Одеса — Київ  призначено в червні

Різне:



Реклама:


Подиивтися :

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архів Новин:

«    Декабрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Вгору

 