Сьогодні, 6 грудня на території парку одного з котеджних селищ у селі Супонево Одинцовського міського округу невідомий зробив у колишнього нардепа Іллю Киву постріли з невстановленої зброї. Від отриманих поранень чоловік помер на місці.

Російські пропагандисти розповіли, що смерть Киви настала близько 15:00. Він помер за десять хвилин до того, як його виявили співробітники прилеглого готелю і викликали екстрені служби.

Після початку великомасштабної війни Кива втік до Росії. Там він спілкується з російськими пропагандистами, звідти заявляв, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".

У листопаді український суд засудив Киву до 14 років ув'язннення з конфіскацією майна за кількома статтями Кримінального кодексу, серед яких державна зрада і публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу.



