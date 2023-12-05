В Луганській області СБУ викрила колаборантів у Щасті, Сватовому та Кремінній

СБУ продовжує роботу з документування незаконної діяльності колаборантів, які служать ворогу в окупаційних «владних структурах» в Луганській області.

В Луганській області ідентифіковано особи ще трьох «начальників» структурних підрозділів створеної рашистами системи окупаційних органів влади. Усі вони до широкомасштабного вторгнення працювали на керівних посадах, утім зробили життєвий вибір на користь зрадництва та співпраці з агресором.

Так, встановлено, що колишній директор міського комунального підприємства з червня 2023 року очолює в окупації аналогічне підприємство – так зв. «МУП «Кременское коммунальное хозяйство» администрации Кременского района лнр».

Також у місті Щастя колишній керівник КП «Щастинська теплова енергетична компанія» перейшов на бік ворога і минулою весною призначений ними на посаду директора створеного окупантами підприємства «Жилстрой Сервис лнр».

Третім зловмисником виявився колишній голова Тарасівської сільської ради, що на Сватівщині, який з травня 2022 року добровільно обійняв посаду «начальника Тарасовского отдела по жизнеобеспечению територии (с.Тарасовка, с. Новочервоное) администрации Троицкого района лнр».

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, яка за добровільне зайняття посади у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, передбачає до 10 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Крім того, слідчі СБУ завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні матеріали стосовно ще низки «начальників» окупаційних «державних» структур.

Серед них керівниці так зв. «комплексных центров социального обслуживания населения» у Новопскові, Марківці та Брянці, «управления труда и социальной зашиты населения» окупаційних адміністрацій на Біловодщині та Марківщині, «отделения фонда социального страхования лнр в городе Старобельск», начальника так зв. «сектора чрезвычайных ситуаций, управления восстановления, охраны труда и окржающей природной среды администрации Марковского района лнр».

Правопорушників оголошено у розшук.