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СБУ викрила «податківців» з Луганської області, які наповнюють бюджет окупантів

Сегодня, 05:58 citynews.net.ua | Напечатать

СБУ зібрала доказову базу щодо окупаційних «податківців», які примушують бізнес співпрацювати з загарбниками, перереєстровувати підприємства за російським законодавством, сплачувати податки агресору, аби «законно» провадити діяльність в Луганській області.

Один із них – колишній співробітник одного з підрозділів ГУ ДПС у Луганській області, який перейшов на бік ворога. Нині він обіймає посаду «заместителя начальника объединенной государственной налоговой инспекции – начальника Марковского отделения Беловодской объединенной налоговой инспекции государственного комитета налогов и сборов лнр».

 

Також зібрано доказову базу щодо його підлеглої, яка служить окупантам у цьому ж незаконному органі на посаді «начальника отдела налогообложения юридических лиц». До російського вторгнення жінка працювала у Пенсійному фонді, утім, її привабила перспектива кар’єри в окупаційній правоохоронній структурі.

Розслідування у кримінальному провадженні за ч. 7 ст. 111-1 КК України завершено. Обвинувальні матеріали щодо цих осіб скеровано до суду.

Колаборантам загрожує до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 15 років з можливою конфіскацією майна.



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