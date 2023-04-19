СБУ викрила ще двох колаборантів в Луганській області серед колишніх співробітників ДСНС

СБУ задокументувала дії двох колишніх співробітників ДСНС, які перейшли на бік ворога та обійняли керівні посади у підрозділах «мчс рф», незаконно створених агресором на тимчасово окупованій території Луганської області.

Так, за даними слідства, 28-річний мешканець Рубіжного та 33-річний сватівчанин, які раніше служили в ДСНС України, добровільно погодилися обійняти посади «начальників» підрозділів «мчс рф» у захопленому рашистами Сватовому.

Зловмисники співпрацюють з представниками інших окупаційних структур, виконують організаційні та розпорядчі функції та беруть участь у російських пропагандистських проектах.

Їм повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

За добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, в окупаційних органах влади та адміністраціях держави-агресора – до 10 років ув’язнення з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з можливою конфіскацією майна.



