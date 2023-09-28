СБУ повідомила про підозру псевдоміністру освіти та науки «лнр», який керував деукраїнізацією освіти

Слідчі СБУ задокументували колабораційну діяльність та повідомили про підозру колишньому «міністру освіти та науки лнр».

За даними досудового розслідування, ексвикладач Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля добровільно пішов на співпрацю з окупантами. На початку 2021 року очолив так зв. «міністерство освіти та науки лнр». У липні 2022 р. його було звільнено.

На «міністерській» посаді зловмисник відзначився низкою заходів, спрямованих на підтримку дій окупаційної влади рф та впровадження на тимчасово окупованій території Луганщини «федеральних стандартів освіти» держави-агресора.

Зокрема, за його вказівкою до атестатів про загальну середню освіту перестали вноситись навчальні предмети «українська мова» та «українська література».

Натомість «міністр» приймав рішення щодо приведення освітнього процесу у відповідність до законодавства рф та угруповання «лнр», «підвищення кваліфікації» освітян в рф, впровадження російського «ЕГЄ», популяризації серед луганського студентства російських молодіжних рухів.

За керівництва «міністра» опрацьовувалися питання про влаштування дітей-сиріт, вивезених з окупованої території Луганщини, у сім’ї російських громадян.

Україною та її міжнародними партнерами до правопорушника застосовано санкції за участь у діях, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності нашої держави.

СБУ підозрює окупаційного «урядовця» у вчиненні злочину, передбаченого ст. 111-1 Кримінального кодексу України.