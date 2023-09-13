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СБУ викрила п’ятьох чиновниць-колаборанток з Луганської області

13-09-2023, 15:05 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безпеки України викрила ще п’ятьох чиновниць-колаборанток з Луганської області, які перейшли на бік ворога. Нині вони працюють в окупаційних «державних структурах», які імітують соціальний захист та «турботу» рашистів про жителів напівзруйнованих населених пунктів.

Серед них – троє експрацівниць Пенсійного фонду України із Сєвєродонецька, Рубіжного та Новопскова.

Колишні рядові службовиці ПФУ при окупантах «вибились у начальство». Їх призначено начальницями так зв. «УПФ лнр» у містах Сєвєродонецьку та Рубіжному», а також заступником начальника «УПФ лнр в Новопсковском районе».

Крім того, задокументовано колабораційну діяльність двох колишніх чиновниць із Сєвєродонецька, які залишилися на окупованій території і пішли служити новій владі.

Нині зловмисниці керують «отделом по делам семьи и детей» та «отделом обращения граждан» в окупаційних адміністраціях міста Сєвєродонецька та Кремінського району (незаконно створена окупантами адміністративна одиниця).

Правопорушниці отримали повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, яка за колабораційну діяльність передбачає до 10 років позбавлення волі.


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