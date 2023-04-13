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СБУ встановила п’ятьох колаборанток, які організували псевдореферендум в окупованій Луганській області

Вчера, 08:30 citynews.net.ua | Напечатать

СБУ встановила п’ятьох осіб, які у складі «дільничної виборчої комісії» організували псевдореферендум в одній із селищних громад Луганської області. До окупації деякі громадянки працювали на держслужбі, а їх любов до росії СБУ не турбувала.

Слідчі Служби безпеки повідомили про підозру у вчиненні злочинів проти державної безпеки України чотирьом членам та секретареві так зв. «дільничної виборчої комісії», які провели російський «референдум» у селищі Лозно-Олександрівка Сватівського району.

Встановлено, що місцеві мешканки – працівниці агропромислових підприємств та державних установ, – добровільно погодились на пропозицію окупантів взяти участь у проведенні окупаційного «плебісциту».

У складі так зв. «дільничної виборчої комісії» вони займалися складанням списків виборців, ідентифікацією осіб, що прийшли на виборчу дільницю, видачею бюлетенів та їх підрахунком, підготовкою протоколу голосування тощо.

СБУ повідомила правопорушницям про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України) та в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 КК України).

Якщо правоохоронні органи затримають колаборанток, то їм буде загрожувати до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.


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