Російські військові вбили у Костянтинівці 17 людей. Ще 32 - поранені

Сьогодні російські військові обстріляли з артилерії центр міста Костянтинівка що в Донецькій області.

За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименко, у Костянтинівці на Донеччині завершили пошуково-рятувальну операцію, 17 осіб загинуло, 32 отримали поранення.

Артилерійський обстріл загарбники здійснили удень, 6 вересня, внаслідок артудару по Центральному ринку міста виникла пожежа площею 300 квадратних метрів. Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів.