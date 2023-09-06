Російські військові вбили у Костянтинівці 17 людей. Ще 32 - поранені

Російські військові вбили у Костянтинівці 17 людей. Ще 32 - поранені6-09-2023, 20:19
Сьогодні російські військові обстріляли з артилерії центр міста Костянтинівка що в Донецькій області.
За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименко, у Костянтинівці на Донеччині завершили пошуково-рятувальну операцію, 17 осіб загинуло, 32 отримали поранення.
Артилерійський обстріл загарбники здійснили удень, 6 вересня, внаслідок артудару по Центральному ринку міста виникла пожежа площею 300 квадратних метрів. Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів.