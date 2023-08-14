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Діти з Луганської області відправились на відпочинок до Польщі

14-08-2023, 15:12 citynews.net.ua | Напечатать

Перший заїзд дітей з Луганської області відбувся 11 серпня 2023 року. Відпочивати поїхали семеро дітей Гірської громади у віковій категорії від 9 до 14 років включно.

Польська сторона покриває витрати на проживання, харчування, проведення пізнавальних, розважальних та культурних заходів.

Перебувають діти з Луганщини в місті Понятова. До програми відпочинку включені екскурсії по місту, відвідування костелу, музеїв у місті Люблін, Старого міста, Казимеж-Дольни, пам’яток культури, замків.

Також заплановані майстер-класи по польським національним та релігійним танцям тощо.

Домовленості про відпочинок дітей були досягнуті між Департаментом соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації  та керівництвом Любленського воєводства Республіки Польща.


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