Діти з Луганської області відправились на відпочинок до Польщі

Перший заїзд дітей з Луганської області відбувся 11 серпня 2023 року. Відпочивати поїхали семеро дітей Гірської громади у віковій категорії від 9 до 14 років включно.

Польська сторона покриває витрати на проживання, харчування, проведення пізнавальних, розважальних та культурних заходів.

Перебувають діти з Луганщини в місті Понятова. До програми відпочинку включені екскурсії по місту, відвідування костелу, музеїв у місті Люблін, Старого міста, Казимеж-Дольни, пам’яток культури, замків.

Також заплановані майстер-класи по польським національним та релігійним танцям тощо.

Домовленості про відпочинок дітей були досягнуті між Департаментом соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації та керівництвом Любленського воєводства Республіки Польща.