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В Україну повернули депортованих російськими окупантами дітей з Кремінної

Сегодня, 09:20 citynews.net.ua | Напечатать

За сприяння Мінреінтеграції в Україну вдалося повернути ще двох дітей, незаконно вивезених на територію держави-агресора.

Двоє менших сестер, які разом з мамою на момент вторгнення росії в Україну проживали у Кремінній Луганської області, були депортовані до рязані.

В росії мама померла і діти потрапили в сиротинець.

До Мінреінтеграції звернулася старша сестра дівчаток, яка зі своєю сім’єю встигла евакуюватися до Волинської області. Всі разом пройшли шлях від оформлення опіки над дівчатами до їхнього повернення на Батьківщину.

Завдяки спільній роботі Мінреінтеграції, благодійної організації «СОС Дитячі містечка в Україні», Державної прикордонної службі України, а також Служби у справах дітей Колківської селищної ради (Волинська область) українські діти повернулись на Батьківщину.

Зараз їхня старша сестра взяла під опіку й забрала додому дівчат тринадцяти та п’ятнадцяти років и вся сім’я наразі перебуває на Волині.


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