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В Луганській області загинув колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв

Вчера, 08:59 citynews.net.ua | Напечатать

На фронті, захищаючи Україну, загинув колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Ахтем Чийгоз повідомив, що Афанасьєв воював у складі 130 батальйону ТРО 241 бригади. Він загинув під Білогорівкою Луганської області.

Афанасьєв був викрадений російськими спецслужбами у Криму разом з Олегом Сенцовим у 2014 році. Росіяни піддавали його тортурам. 25 грудня 2014 року Афанасьєву в РФ інкримінували "підготовку терактів у Севастополі" та дали сім років в'язниці.

У червні 2016 року він повернувся до України в рамках обміну разом з іншим політв'язнем Кремля Юрієм Солошенком.


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