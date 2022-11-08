В Луганській області загинув колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв

На фронті, захищаючи Україну, загинув колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Ахтем Чийгоз повідомив, що Афанасьєв воював у складі 130 батальйону ТРО 241 бригади. Він загинув під Білогорівкою Луганської області.

Афанасьєв був викрадений російськими спецслужбами у Криму разом з Олегом Сенцовим у 2014 році. Росіяни піддавали його тортурам. 25 грудня 2014 року Афанасьєву в РФ інкримінували "підготовку терактів у Севастополі" та дали сім років в'язниці.

У червні 2016 року він повернувся до України в рамках обміну разом з іншим політв'язнем Кремля Юрієм Солошенком.