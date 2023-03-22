Діти з багатодітних сімей чи з вадами здоров'я з Луганської області отримають гроші на відпочинок та оздоровлення

9 травня Кабінет Міністрів прийняв постанову, якою запровадив механізм “гроші ходять за дитиною” при оплаті послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

Відтепер родини з дітьми, які опинились в найбільш складних умовах - проживають на територіях, що були в тимчасовій окупації, знаходяться в зоні активних бойових дій, знаходяться на кордоні з російською федерацією * (перелік наведено нижче), є малозабезпеченими та мають дітей, які належать до таких категорій, як дитина з інвалідністю (здатна до самообслуговування) або дитина із багатодітної сім’ї, зможуть отримувати кошти для оздоровлення та відпочинку.

Батьки (особи, що їх замінюють) дітей, які відповідають вищезазначеним критеріям, отримуватимуть сповіщення про право на отримання коштів для оплати послуг з оздоровлення та відпочинку електронним повідомленням.

Зокрема, за наявності у отримувача бюджетної допомоги встановленого мобільного застосунку Дія на електронному носії, йому автоматично надійде повідомлення про можливість отримання бюджетної допомоги.

Для того, щоб скористатися послугою, батьки (особи, що їх замінюють), в яких проживають такі діти, зможуть отримати картку із спеціальним режимом використання, на яку будуть зараховані кошти у розмірі п’яти прожиткових мінімумів (14,165 тис. грн) для дітей віком 6-18 років.

Ці гроші батьки (особи, що їх замінюють) зможуть використати для придбання путівки на оздоровлення або відпочинок дитини в одному з таборів вищої категорії, які розташовані в карпатському регіоні (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Тернопільска обл).

Кошти можна буде використати в одному із закладів, що містяться у Державному реєстрі майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей. Наразі у цьому реєстрі є 16 оздоровчих закладів для дітей, які відповідають вищенаведеним критеріям.

Дія проєкту розпочнеться з 1 червня. Оздоровлюватися за програмою зможуть діти 7-18 років. Отже, вже з початку літа, сім'ї, чиї діти відповідають вищезазначеним критеріям, зможуть скористатись нагодою оздоровити своїх дітей у Карпатах.

“Метою Міністерства є забезпечення підтримки найменш захищених верств населення. Автоматичне поширення проєкту на всіх дітей з даних категорій, прозора система виплат коштів на оздоровлення та відпочинок їх батькам, значне розширення кількості надавачів послуг з оздоровлення та ринкова конкуренція сприятимуть забезпеченню належної якості послуг і, відповідно, ефективному витрачанню державних коштів. У 2023 р. плануємо за рахунок Держбюджету забезпечити зазначеними послугами близько 25 тис. дітей", – зазначила Перший заступник Міністра соціальної політики Дарина Марчак.

Крім того, Міністерство соціальної політики продовжує можливість оздоровлювати дітей у Міжнародному таборі “Артек”. Відбір дітей для оздоровлення у цьому таборі буде відбуватись за “традиційним” підходом - путівки на оздоровлення будуть розподілятись управліннями соціального захисту у місцевих громадах. Отримати путівку на відпочинок чи оздоровлення в “Артеку” зможуть всі діти з родин, які потребують фінансової підтримки від держави (належать до малозабезпечених сімей).

Також звертаємо увагу, що Міністерство соціальної політики розширює можливості для оздоровлення дітей, зокрема дітей-сиріт, за рахунок співпраці з міжнародними партнерами.

Так, Міністерство вже погодило можливості для оздоровлення українських дітей, і наразі формує конкретні програми щодо їх оздоровлення у співпраці з Урядами та неурядовими партнерами в Португалії, Іспанії, Норвегії, Японії, Чехії та Польщі. Це дозволить додатково розширити можливості держави для відпочинку і оздоровлення українських дітей із найбільш вразливих категорій за кордоном, без використання бюджетних коштів, з повною оплатою такого оздоровлення за рахунок коштів приймаючої країни та/ або коштів донорів.

* до переліку територій віднесено Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Сумську, Харківську, Херсонську, Чернігівську, Київську області*. Пріоритет в оздоровленні дітей за цим проєктом з визначених областей надано з огляду на те, що регіони знаходяться в зоні активних бойових дій, перебували в тимчасовій окупації або на кордоні з російською федерацією та зазнають активних артилерійських обстрілів.