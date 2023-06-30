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Всупереч російській окупації: Луганські випускники отримали 112 золотих та 47 срібних медалей

30-06-2023, 19:23 citynews.net.ua | Напечатать

«В Луганській області 30 тисяч дітей, у тому числі дев’ять тисяч – на окупованих територіях, завершили цей навчальний рік. Для 1700 шкільний дзвоник пролунав востаннє. Попри військові дії і погрози з боку окупаційної влади, 400 хлопчиків і дівчаток дистанційно отримали українську освіту. Після звільнення Луганської області ми обов’язково в урочистій обстановці вручимо їм атестати та паспорти громадянина України», - зазначив у вітальному слові начальник Луганської обласної військової адміністрації - голова обласної державної адміністрації Артем Лисогор.

Він узяв участь у церемонії вшанування випускників-медалістів закладів загальної середньої освіти Луганської області за підсумками 2022-2023 навчального року.

Очільник Луганщини додав, що, навіть в умовах війни, свідоцтва з відзнакою «За високі досягнення у навчанні» й золоті медалі здобули 112 випускників шкіл області, срібними медалями за досягнення у навчанні нагороджені 47 випускників. 13 випускників шкіл Луганщини отримали 200 балів з окремих предметів національного мультипредметного тестування.

Вісім учнів стали переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, а сім юних науковців – Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

«Усі ви – майбутнє Луганщини! «Золота медаль» - це перша нагорода, яка засвідчує ваше прагнення навчатись та знати, найвища оцінка фаху ваших викладачів та привід для гордості батьків», - підкреслив Артем Лисогор.

Онлайн своїх учнів привітали викладачі Лисичанського ліцею № 28 «Гарант» Іван Фастов та Іван Шибіков, які наразі виборюють для них мирне майбутнє у лавах ЗСУ.

А словами «Сьогодні ми вітаємо дорослих вже дітей», - учні молодших класів. Малеча подарувала випускникам янголів-охоронців, виготовлених власноруч.

До вітань приєднався й Андрій Фоменко - ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, у якому відбувся урочистий захід, та побажав усім медалістам «обрати вищий навчальний заклад саме за покликом, щоб він став трампліном для здійснення мрій».


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