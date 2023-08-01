Заочно 7 та 10 років за ґратами за колабораційну діяльність отримали дві колишні чиновниці з Луганської області

За матеріалами СБУ дві колишні українські посадовиці, які співпрацюють з окупантами на Луганщині та допомагають рашистам утверджувати окупаційний режим, заочно засуджені до тривалих термінів ув’язнення.

Серед них – 32-річна мешканка Старобільського району, депутатка Марківської селищної ради 8 скликання, яка до російського вторгнення очолювала місцевий ЦНАП.

Доведено, що правопорушниця добровільно погодилася на запропоновану окупаційними військами та угрупованням «лнр» посаду «заступниці голови адміністрації Марківського району лнр» і приступила до нової роботи у травні минулого року.

Її засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, в державних, комунальних підприємствах, установах, організаціях, правоохоронних, судових органах та займатися юридичною, професійною діяльністю, пов’язаною з наданням публічних послуг, строком на 15 років, з конфіскацією усього належного їй майна на корись держави.

Також судимість отримала 54-річна ексслужбовиця, яка працювала у сфері управління АПК. Жінка продовжила кар’єру при окупаційній «владі».

У березні 2022 року її призначено начальником відділу агропромислового розвитку т.зв. «адміністрації Новопсковського району лнр», незаконно створеної окупантами на території Старобільського району.

Її заочно засуджено до 7 років ув’язнення та з конфіскацією усього майна. Крім того, їй на 10 років заборонено обіймати відповідні посади та займатися певною професійною діяльністю.

Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати їх фактичного затримання.

Колаборанток оголошено у розшук.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.