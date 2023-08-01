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Російська ракета вбила у Кривому розі 6 людей та поранила ще 75

1-08-2023, 06:24 citynews.net.ua | Напечатать

Вранці 31 липня росіяни атакували Кривий Ріг двома балістичними ракетами: одна влучила у житлову багатоповерхівку, інша − у навчальний заклад.

Внаслідок ракетного удару загинуло 6 людей, серед яких дитина, ще 75 людей поранено.

Станом на вечір рятувально-пошукова операція була завершена. 

"Сьогодні о сьомій вечора завершено рятувальну операцію в Кривому Розі на місці удару російських ракет. Це були дві ракети «Іскандер». Балістичні ракети проти житлового будинку – в одному підʼїзді зруйновано поверхи з четвертого по девʼятий, – просто проти цивільних людей, звичайних людей, проти дітей. Це тероризм, який ніхто у світі не назве інакше. Станом на цей час відомо про шістьох загиблих, серед них – дитина: дівчинка, її звали Дарʼя. Їй було лише десять років. Разом із нею загинула її мама. Її звали Наталія. Звичайна родина у звичайному місті, чиє життя було знищене російськими вбивцями. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких" - повідомив голова ВЦА Дніпропетровської області Сергій Лисак.

Загалом на атакованих територіях працювало більше як 350 людей.

Навколо епіцентрів не обійшлося без руйнувань - крім житлового будинку та навчального закладу понівечені адмінбудівля, п’ять житлових висоток та 12 автівок. 


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