Вбивство російськими окупантами підлітків  в Бердянську: Що відомо українським правозахисникам

Медійна ініціатива за права людини разом із всією Україною і міжнародною спільнотою глибоко шоковані вбивством підлітків Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова, яке сталося 24 червня 2023 року в окупованому Росією Бердянську.

Уже кілька днів Медійна ініціатива за права людини аналізує ситуацію, але досі невідомі всі обставини, що призвели до загибелі хлопців. Окупаційна влада Бердянська стверджує, що їх вбивство нібито сталося внаслідок нападу на “поліцейських”, який здійснили Тігран та Микита. Інформація з відкритих джерел та власні джерела МІПЛ підтверджують, що перестрілка в Бердянську ввечері 24 червня справді була. Проте наразі жодних підтверджень про постраждалих серед цивільних, на чому наголошують окупанти, ми не знайшли. Цей інцидент потребує додаткового розслідування і з’ясування всіх обставин.

Разом із тим, хочемо наголосити на важливості контексту та подій, що передували вбивству підлітків. Із вересня 2022 року Тігран та Микита, а також їхні сім’ї переслідувалися російською окупаційною владою. Тіграна викрадали з дому, впродовж п’яти днів катували та знущалися над ним. Його відпустили лише після розголосу про зникнення дитини, до якого вдалися батьки. Також сім’я намагалася вивезти Тіграна з окупації, проте окупанти заарештували хлопця та батьків і повернули їх в окупований Бердянськ.

Упродовж пів року діти перебували під жорстким пресингом окупантів. Їх допитували, змушували брати участь у “слідчих експериментах”, вони зобов’язані були щодня відмічатися в окупаційній поліції.

В останні кілька тижнів тиск посилився. Слідчі оголосили обвинувачення підліткам у підготовці диверсії та запланували передачу справи до суду. За кілька днів до вбивства додому до Тіграна приїхав слідчий із озброєним конвоєм, проте Тігран разом із Микитою втекли з дому і переховувалися від окупаційної поліції. У цей час Тігран телефонував мамі, яка перебуває в Німеччині з молодшими дітьми, просив допомогти. Хлопці потребували допомоги, але не змогли її знайти в окупованому місті.

Вранці у день трагедії Микита і Тігран повернулися додому. Відразу до них приїхав слідчий, з яким, за нашою інформацією, вони мали довгу розмову. Проте нам невідомо, про що саме вони розмовляли. Надвечір хлопці вдвох вийшли на прогулянку містом. За пів години до того, як з’явилися повідомлення про перестрілку, мама розмовляла з Тіграном телефоном. За її словами, він був спокійний і сказав, що о 21:00 планує бути вдома. Загалом із розмови було зрозуміло, що він очікує на зустріч із ріднею, мав плани на майбутнє і, очевидно, за власною ініціативою не вчинив би ризиковані для життя дії.

Як розгорталися подальші події, нам достеменно невідомо. Проте ми можемо впевнено припустити, що Тігран та Микита були доведені до відчаю тиском та знущанням окупаційної влади та, як їм здавалося, безвихідною ситуацією, в якій вони опинилися.

Не виключаємо, що окупаційне слідство могло залякувати хлопців, аби спровокувати їх втечу і збройне затримання. Наразі МІПЛ вважає, що хлопців могли вбити навмисно. Окупаційні органи могли докласти зусиль для збереження життя підлітків, але цього не відбулося. Для прикладу, під час “слідчих дій” Слідчий комітет у справі Оганнісяна і Ханганова залучав десятки силовиків. Натомість, за нашою інформацією, Тігран і Микита вбиті пострілами снайперів.

Медійна ініціатива за права людини вважає відповідальними за вбивство Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова окупаційну владу Бердянська, конкретно старшого слідчого другого відділу з розслідування особливо важливих справ слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації Хусаінова І. Р., а також керівництво Слідчого комітету РФ, яке, на наше переконання, сприяє злочинам своїх співробітників проти дітей, та вище військово-політичне керівництво Російської Федерації, для якого терор і знущання над цивільним населенням є основою державної політики та окупаційних практик. Не знімаємо також відповідальності з міжнародних організацій, Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, до яких напередодні у своїй резолюції звертався Європейський парламент із закликом втрутитися у ситуацію навколо підлітків та сприяти їхньому виїзду на територію, контрольовану урядом України. Жодної реакції на цей заклик не відбулося.

Наразі МІПЛ очікує на посилення тиску і переслідувань близьких Тіграна та Микити з боку окупаційної влади. Тож втручання міжнародної спільноти, зокрема МКЧХ, залишається актуальним.

Медійна ініціатива за права людини закликає Україну та світ не залишити злочинців безкарними та докласти всіх можливих зусиль задля притягнення їх до відповідальності. Зі свого боку МІПЛ зробить усе можливе, щоб встановити обставини та всіх причетних до вбивства Тіграна та Микити.

Наші найщиріші співчуття рідним та близьким хлопців. Немає і не може бути жодного виправдання знущанню та вбивствам дітей.