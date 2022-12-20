В Одесі знайшли мертвим нібито колишнього власника ринку «Сьомий кілометр» Віктора Добрянського

На одному з одеських пляжів знайшли мертвим нібито колишнього власника ринку "Сьомий кілометр" Віктора Добрянського. Про це повідомляє місцеве видання Думська з посиланням на джерело в поліції.

Тіло чоловіка знайшли у понеділок уранці на Трасі здоров'я. За даними джерела, загиблим виявився онук засновника промтоварного ринку "Сьомий кілометр" Віктор Добрянський-молодший.

За даними поліції, бізнесмен напередодні відпочивав у сауні на пляжі, звідки пішов в одній спідній білизні. Наразі причини його смерті невідомі.

Зазначається, що Добрянський з літа 2022 року перебуває у розшуку у справі про протиправне заволодіння майном підприємства, легалізацію (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, та підробку реєстраційних документів (ст. 206-2, 209 та 205-1 КК України). За даними слідства, він нібито підробив договір купівлі-продажу компанії "Віктор Д", якій належить ринок "Сьомий кілометр". На той момент власником фірми була його мати. Згодом суд визнав цей документ недійсним.

На цей час ринком "Сьомий кілометр" володіє бізнесмен Володимир Галантерник, який також ховається від правосуддя. Підприємця було оголошено у розшук у 2021 році Національним антикорупційним бюро у справі Труханова.