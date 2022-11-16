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В окупованій Макіївці російські найманці вбили сім'ю з 4 дітьми

Сегодня, 12:21 citynews.net.ua | Напечатать

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області розстріляли сім’ю з 8 осіб, серед яких 4 дітей. Окупаційна влада заявила, що вбивці — звичайні грабіжники і їх нібито вже спіймали, але радник мера Маріуполя Петро Андрющенко припускає, що вбивство — справа рук «вагнерівців».

За даними так званого «МВС» окупантів, повідомлення про виявлення на території одного з домоволодінь трупів 8 осіб, зокрема чотирьох неповнолітніх, надійшло до чергової частини о 21:15. Зазначалося, що з двору викрали автомобіль Skoda».

За даними ЗМІ, наймолодший з убитих — однорічна дитина. Також загинули діти 7 і 9 років.

У місті оголошували план «Перехоплення».

Пізніше так зване «МВС» окупантів відзвітувало, що «по гарячих слідах» затримало трьох підозрюваних. Повідомляється, що всі вони мають судимості, і нібито «зізналися, що скоїли злочин із корисливих мотивів, з метою викрадення автомобіля і цінного майна».

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram, що окупанти багато чого не договорюють, і що масове вбивство може бути справою рук «вагнерівців».

За його словами, цей злочин мав відверто націоналістичний характер, оскільки вбито сім’ю ромської національності. Крім того, всі вбиті мають кульові поранення в голову з близької відстані.

Андрющенко зазначив, що самі макіївці повідомляли, що злочин скоїли військові. 


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