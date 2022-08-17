У Сєвєродонецьку російські окупанти не виплачують пенсії нібито через нестачу документів

У Сєвєродонецьку окупанти не виплачують пенсії нібито через нестачу документів у заявників, на фронті ЗСУ щодня ускладнюють росіянам логістичне забезпечення.

В Сєвєродонецьку окупанти створюють додаткові проблеми, аби ускладнити виплату так званих «пенсій республіки». Зокрема, «омбудсмен лнр» заявила, що сєвєродончани не можуть оформити пенсії та соцвиплати через нестачу документів, які нібито «знищили ЗСУ», – про це повідомив Сергій Гайдай, голова Луганської ВЦА.

«Але ж ми розуміємо, що в окупаційної влади просто не вистачає грошей на всіх охочих. Тому навіть перед так званим «референдумом» вони не можуть виконати обіцянки», – наголосив Сергій Гайдай.

До речі, різного типу заяви окупанти приймають виключно із назвами вулиць, дійсними до 2014 року.

А чи може, до прикладу, сєвєродончанин із бульвару Дружби народів вказати адресу, яку використовував до 1951 року, – вул. горького?