Олексій Середа виборов дві золоті медалі у стрибках з вишки на Європейських іграх

Олексій Середа виборов дві золоті медалі у стрибках з вишки на Європейських іграх26-06-2023, 17:53
Чемпіонами Європейських ігор-2023, що тривають у Польщі, у синхронних стрибках з вишки стали Олексій Середа, який у складі збірної України представляє Луганську область, і його партнер Кірілл Болюх.
Українці, які були наймолодшими учасниками фіналу, набрали 398.70 бали.
Для Олексія та Кірілла це друге золото на поточних Європейських іграх і третя золота медаль загалом для стрибунів у воду.
Також наші спортсмени вперше в історії стали чемпіонами Європи у цій дисципліні!