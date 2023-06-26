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Олексій Середа виборов дві золоті медалі у стрибках з вишки на Європейських іграх

26-06-2023, 17:53 citynews.net.ua | Напечатать

Чемпіонами Європейських ігор-2023, що тривають у Польщі, у синхронних стрибках з вишки стали Олексій Середа, який у складі збірної України представляє Луганську область, і його партнер Кірілл Болюх.

Українці, які були наймолодшими учасниками фіналу, набрали 398.70 бали.

 
Для Олексія та Кірілла це друге золото на поточних Європейських іграх і третя золота медаль загалом для стрибунів у воду.

Також наші спортсмени вперше в історії стали чемпіонами Європи у цій дисципліні!



Теги: Олексій Середа Кірілл Болюх

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