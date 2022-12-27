Сєвєродонецького спортсмена Олексія Середу номіновано на титул найкращого спортсмена Європи

Сєвєродонецького спортсмена Олексія Середу номіновано на титул найкращого спортсмена ЄвропиСегодня, 11:19
Одразу п’ять українських спортсменів номіновані на #LENAwards2022 – кращого у Європейській плавальній лізі.
Серед претендентів – стрибун у воду Олексій Середа, який, незважаючи на юний вік, вже декілька років представляє Луганську область та Україну на міжнародних турнірах.
До списку претендентів на найкращих номіновано 54 спортсмени у 12 різних категоріях.
Крім Олексія Середи, що змагається за перемогу у номінації «Diving», на титул найкращого в Європі претендують українці Кірілл Болюх, Софія Лискун, Марта Фєдіна, Антоніна Вишиванова.
Проголосувати за хлопців можна за цим посиланням: https://www.len.eu/len-awards-men/
Проголосувати за дівчат – за цим: https://www.len.eu/len-awards-women/
Кожен наш голос наближає їх до титулу.