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Сєвєродонецького спортсмена Олексія Середу номіновано на титул найкращого спортсмена Європи

Сегодня, 11:19 citynews.net.ua | Напечатать

Одразу п’ять українських спортсменів номіновані на #LENAwards2022 – кращого у Європейській плавальній лізі.

Серед претендентів – стрибун у воду Олексій Середа, який, незважаючи на юний вік, вже декілька років представляє Луганську область та Україну на міжнародних турнірах.

До списку претендентів на найкращих номіновано 54 спортсмени у 12 різних категоріях.

Крім Олексія Середи, що змагається за перемогу у номінації «Diving», на титул найкращого в Європі претендують українці Кірілл Болюх, Софія Лискун, Марта Фєдіна, Антоніна Вишиванова.

Проголосувати за хлопців можна за цим посиланням: https://www.len.eu/len-awards-men/

Проголосувати за дівчат – за цим: https://www.len.eu/len-awards-women/

Кожен наш голос наближає їх до титулу.


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