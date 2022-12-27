Сєвєродонецького спортсмена Олексія Середу номіновано на титул найкращого спортсмена Європи

Одразу п’ять українських спортсменів номіновані на #LENAwards2022 – кращого у Європейській плавальній лізі.

Серед претендентів – стрибун у воду Олексій Середа, який, незважаючи на юний вік, вже декілька років представляє Луганську область та Україну на міжнародних турнірах.

До списку претендентів на найкращих номіновано 54 спортсмени у 12 різних категоріях.

Крім Олексія Середи, що змагається за перемогу у номінації «Diving», на титул найкращого в Європі претендують українці Кірілл Болюх, Софія Лискун, Марта Фєдіна, Антоніна Вишиванова.

Проголосувати за хлопців можна за цим посиланням: https://www.len.eu/len-awards-men/

Проголосувати за дівчат – за цим: https://www.len.eu/len-awards-women/

Кожен наш голос наближає їх до титулу.