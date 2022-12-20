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33 спортсмени Луганської області отримуватимуть обласну стипендію

Вчера, 12:01 citynews.net.ua | Напечатать

Відповідне розпорядження про призначення обласної стипендії перспективним і провідним спортсменам Луганщини у І півріччі 2023 року підписано очільником регіону Сергієм Гайдаєм.

Тож, по 4 142 гривні отримуватимуть 12 спортсменів зі складу збірних команд України з олімпійських видів спорту.

Серед них – переможці та призери чемпіонатів Європи зі стрибків у воду серед дорослих та юніорів, призери чемпіонатів Європи з важкої атлетики серед юніорів та юнаків, луганчани, які показали високі результати на Олімпійських іграх та чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики.

Аналогічні виплати надані і трьом провідним спортсменам з інвалідністю. Це – переможці та призери Дефлімпійських ігор з легкої атлетики, пауерліфтингу, карате.

Стипендія у 3 366 гривень призначена п’ятьом провідним спортсменам зі складу збірних команд України з неолімпійських видів спорту.
Вони – переможці чемпіонату світу та юніорського чемпіонату Європи з пауерліфтингу, чемпіонату Європи з айкідо, переможці та призери чемпіонату світу з класичного жиму лежачи.

11 перспективним спортсменам з олімпійських видів спорту нараховуватимуть по 1 942 гривні щомісячно.

Ці юнаки та дівчата гідно представляють Луганщину на всеукраїнській арені – переможці та призери чемпіонату країни з важкої атлетики, велосипедного спорту, зі стрибків у воду, скелелазіння.

Також по 1 942 гривні отримуватимуть двоє перспективних спортсменів з інвалідністю, які є призерами першості України з легкої атлетики.


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