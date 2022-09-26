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Спортсменка з Луганської області Наталія Олійник виборола золото європейської першості з пауерліфтингу

26-09-2022, 17:05 citynews.net.ua | Напечатать

В місті Тбілісі у Грузії з 24 по 29 вересня проходить чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату.

Як повідомляє Управління молоді та спорту Луганської ОДА, до змагань долучились 155 спортсменів з 30 країн. У складі національної збірної виступає представниця Луганської області Наталія Олійник.Так, за результатами виступів у своїй ваговій категорії до 86 кг Наталія "взяла" вагу 140 кг і виборола золоту нагороду Чемпіонату.

 

Наступний виступ спортсменки відбудеться 29 вересня у командних змаганнях.
Нагадаємо, Наталія Олійник у 2021 році стала срібною призеркою Паралімпійських ігор.Тренується Наталія під керівництвом Андрія Івженко.


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