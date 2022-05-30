Спортсменки з Луганщини Ксенія Коломійцева та Олександра Головачова здобули срібло на чемпіонаті Європи з карате

У Нідерландах завершився чемпіонат Європи з карате шотокан. За медалі європейської першості змагались спортсмени з 23 країн.

У складі національної збірної України виступали спорсменки з Луганської області Ксенія Коломійцева та Олександра Головачова, які посіли друге місце у командному куміте 16-17 років.

До п'ятірки кращих в цій же категорії увійшла Каріна Дрига.

У розділі куміте 14-15 років Аріна Овчарова також стала п'ятою.

Тренують спортсменок Олександр Дорошенко та Ольга Дутова.