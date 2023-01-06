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Українські спортсмени та спортсменки під час війни з РФ вибороли майже 3,5 тисячі нагород на міжнародних змаганнях

6-01-2023, 14:37 citynews.net.ua | Напечатать

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів про спортивне життя України під час війни з Росією. За його словами у 2022 році було проведено понад тисячу всеукраїнських спортивних змагань.
Наперекір агресивній війні, розв'язаної РФ проти України, наші спортсмени та спортсменки брали участь у понад 950 міжнародних змаганнях.

Майже 3,5 тисячі нагород на офіційних міжнародних змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту і видів спорту осіб з інвалідністю, а також історичні рекорди на різних змаганнях.

Навіть в умовах війни завдяки нашим спортсменам гімн України звучав у різних куточках світу, а наш прапор нагадував про незламність і силу волі українців до перемоги. Пишаюсь кожним і кожною, хто знаходить силу та можливості чесно боротися й демонструвати кращі результати!

Перемоги на спортивній арені доводять, що українці – нація переможців! Неодмінно буде і Перемога України!

Незабутні успіхи та історичні рекорди наших національних збірних та особливі звитяги окремих олімпійців – у традиційному дайджесті перемог.


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