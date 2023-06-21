Як постраждалім від підриву Каховської ГЕС отримати одноразову грошову допомогу від держави

Для підтримки українців, постраждалих внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, з державного бюджету виділено понад 564 млн гривень на виплату одноразової матеріальної грошової допомоги.

19 червня Уряд прийняв постанову, яка була розроблена Мінсоцполітики, та відповідно до якої, кожен постраждалий з підтоплених регіонів Херсонської та Миколаївської областей отримає 5 тис. грн за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

Постраждалими визнаються ті особи, які – на момент виникнення надзвичайної ситуації, –

проживали/були зареєстровані/задекларовані у населених пунктах, що розташовані в районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей. Перелік населених пунктів, що розташовані в районах підтоплень разом із переліком вулиць та адрес (за можливістю) затверджується Миколаївською та Херсонською обласними військовими адміністраціями

перемістилися після 06 червня 2023 р. з тимчасово окупованих російською федерацією територій Миколаївської та Херсонської областей, які розташовані в районах підтоплень зазначених регіонів.

Призначення матеріальної грошової допомоги буде здійснюватись органами соціального захисту населення.

Для того, щоб отримати допомогу, постраждалому достатньо подати відповідну заяву.

З документів необхідно пред'явити:

документ, що посвідчує особу, або єДокумент,

документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків,

для дітей – свідоцтво про народження дитини або е-свідоцтво про народження. Інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків.

При цьому заяву про надання матеріальної грошової допомоги особі, яка визнана судом недієздатною, може подавати її законний представник або уповноважена особа органу опіки та піклування.

Звертаємо увагу, що у випадку, якщо документи були втрачені, людина може пред'явити їхні скан- чи фотокопії або використовуються відомості з Єдиного державного демографічного реєстру та інших державних інформаційних ресурсів.

Звернутися із заявою до органів соцзахисту необхідно не пізніше, ніж до 31 серпня 2023 року (включно).

Отримати кошти можна буде через АТ «Укрпошта» або через установи уповноважених банків з можливістю їх зняття через платіжні термінали.

Звертаємо увагу, що призначення одноразової виплати не здійснюватиметься тим громадянам, які проживали на території підтоплення, але переїхали до інших громад, зареєструвались як ВПО і отримують щомісячну грошову допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб від держави.

Ті громадяни, майно яких було пошкоджено внаслідок підриву греблі на Каховській ГЕС, також матимуть право на отримання компенсації від держави в рамках механізму “Є-Відновлення”. Відповідна Постанова Уряду, розроблена Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, була ухвалена на засіданні Уряду 16 червня.