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Росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, затоплюються десятки населених пунктів - ВІДЕО

Вчера, 07:17 citynews.net.ua | Напечатать

Оперативне командування "Південь" повідомило, що російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Відео з масштабами злочину російського керівництва та військових можна переглянути нижче.

Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. За інформацією Херсонської ОДА, критичного рівня вода досягне через 5 годин.

Підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.

Загалом у зоні затоплення можуть опинитися понад 80 населених пунктів, включаючи Херсон. Сотні тисяч людей можуть постраждати. Може бути зруйновано постачання води значною частиною півдня України. Також це може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження.
Крім того, руйнація Каховської дамби може позбавити можливості постачання води до Криму.



Теги: Воєнні злочини РФ

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