Міністерство оборони України змінило порядок виплат одноразової грошової допомоги для сімей загиблих захисників і захисниць. Відтепер кошти будуть виплачуватись поетапно:

на першому етапі – 1/5 від призначеної суми ОГД

залишок невиплаченої суми ОГД (4/5 від призначеної суми) – щомісячно, частками впродовж 40 наступних місяців.

Сім’ї загиблих захисників та захисниць можуть отримати матеріальну допомогу у розмірі 15 млн грн.

Якщо ви потребуєте допомоги щодо оформлення й отримання одноразової грошової допомоги, залишайте заявку на безплатну юридичну консультацію від Українського ветеранського фонду: https://cutt.ly/s9Asnpo

Подавати запити на допомогу можна щодня та цілодобово. Консультації надаються щодня у робочі дні з 9:00 до 18:00.