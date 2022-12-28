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Міністерство оборони України змінило порядок виплат одноразової грошової допомоги для сімей загиблих

Вчера, 20:30 citynews.net.ua | Напечатать

Міністерство оборони України змінило порядок виплат одноразової грошової допомоги для сімей загиблих захисників і захисниць. Відтепер кошти будуть виплачуватись поетапно:

  • на першому етапі – 1/5 від призначеної суми ОГД
  • залишок невиплаченої суми ОГД (4/5 від призначеної суми) – щомісячно, частками впродовж 40 наступних місяців.

Сім’ї загиблих захисників та захисниць можуть отримати матеріальну допомогу у розмірі 15 млн грн.

Якщо ви потребуєте допомоги щодо оформлення й отримання одноразової грошової допомоги, залишайте заявку на безплатну юридичну консультацію від Українського ветеранського фонду: https://cutt.ly/s9Asnpo

Подавати запити на допомогу можна щодня та цілодобово. Консультації надаються щодня у робочі дні з 9:00 до 18:00.


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