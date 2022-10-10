Ветерани з Луганської та Донецької областей можуть отримати гроші на розвиток власного бізнесу

На Донеччині та Луганщині зареєстровано 504 фізичних осіб-підприємців, які мають статус учасника бойових дій, або є близькими родичами ветеранів.

Про це повідомляє Український ветеранський фонд,

Фонд Міністерства у справах ветеранів підтримує бізнес, який належить ветеранам, а також їхнім родинам. Наразі від фонду можна отримати державне відшкодування за придбані генератори, акумулятори, ноутбуки, кавомашини та інші товари чи обладнання для ведення ветеранського бізнесу.

Серед таких підприємців 50,4% займаються роздрібною торгівлею. Ще 30,2% провадять діяльність, пов’язану з гуртовою торгівлею. Закривають трійку лідерів підприємницької зайнятості операції з нерухомим майном. Такою діяльністю займається 20,9% ветеранів-підприємців.

Найменше зареєстрованих підприємств, менше як 0,1%, у сферах: виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення та надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар’єрів.

«Ветерани, їхні родини, а також сім’ї померлих захисників і захисниць можуть отримати відшкодування для бізнесу на суму до 20 тисяч гривень. Ці суми на оперативні витрати допомагають підтримати на плаву малий та середній бізнес», — каже Наталія Калмикова, виконавча директорка Українського ветеранського фонду.

Програмою «20 тисяч» від УВФ можуть скористатися дружини/чоловіки ветеранів і ветеранок (тих, хто має посвідчення учасника бойових дій), їхні батьки, діти, а також сім’ї померлих захисників і захисниць. Важливо, бізнес має бути офіційно зареєстрований, як ФОП чи самозайнята особа.

Ознайомитись з переліком необхідних документів можна за цим лінком: https://veteranfund.com.ua/projects/20000-2/

Програма відшкодування діє до завершення воєнного стану.