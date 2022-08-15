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УВФ відшкодовує купівлю генераторів для ветеранського бізнесу

Сегодня, 12:29 citynews.net.ua | Напечатать

Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів відшкодовує кошти за придбані генератори, акумулятори та інше обладнання для ведення ветеранського бізнесу.

Як повідомили в прес-службі фонду, наразі діє програма відшкодування 20 тисяч на купівлю товарів та обладнання для ведення ветеранського підприємництва. Через складну енергетичну ситуацію в країні, ветерани, їхні родини, а також сім’ї померлих захисників і захисниць можуть витратити кошти на придбання: генераторів, павербанків, батарей. Зазвичай ми відшкодовували купівлю товарів, які необхідні для виробництва чи допомагають розширити асортимент. Проте зараз необхідно забезпечити енергонезалежність для нормальної роботи підприємців», — каже виконавча директорка Українського ветеранського фонду, Наталія Калмикова.

Програмою «20 тисяч» від УВФ можуть скористатися дружини/чоловіки ветеранів і ветеранок, їхні батьки, діти, а також сім’ї померлих захисників і захисниць. Головна умова — мати ФОП. Ознайомитись з переліком інших документів: https://veteranfund.com.ua/projects/20000-2/

»Відшкодуванням уже скористалися 50 ветеранів та їхніх родин. Зможемо закрити потреби для ще 450 підприємців. Тому очікуємо на заявки. Програма діятиме до завершення воєнного стану», — каже Наталія Калмикова. 

Як працює програма? Ви можете придбати генератор, акумулятор чи будь-яке інше обладнання, пов’язане з ведення бізнесу, зберігаєте й скануєте чек про купівлю, додаєте його разом із пакетом документів до УВФ. Через 10 днів, після схвалення заявки, отримуєте відшкодування на картку, але не більше, ніж 20 тисяч гривень.


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