Воєнний злочин РФ: Російські військові атакували човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині

Армія РФ атакувала човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині - росіяни відкрили вогонь у спини цивільним. Десятеро людей отримали поранення та троє загиблих.

Трагедія сталася 11 червня 2023 року.

21 людина ледь вибралася зі смертельної водяної пастки на окупованому лівобережжі. Практично всі - люди похилого віку, маломобільні.

Це був великий ризик, але українські рятувальники не могли залишити людей напризволяще. В результаті - підступний обстріл у спину. Троє загиблих цивільних. Десятеро людей травмовані.

Пізніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через обстріл човна, яким евакуювалися люди з лівого берега, троє мирних людей загинули, ще десятеро дістали поранення, серед них двоє правоохоронців.

"74-річний чоловік, коли ворог відкрив вогонь, власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих поранень він загинув, лікарі не встигли йому допомогти", - повідомив голова ОВА.