Воєнний злочин РФ: Ракета поцілила в житловий будинок у Запоріжжі - понад 20 поранених та 1 загиблий

Сьогодні, 22 березня 2023 року, російська армія здійснила черговий воєнний злочин на території Україні. Близько 12:00 російські військові випустили по Запоріжжю 6 ракет, тип яких на даний час встановлюється. Попередньо постраждало понад 20 людей, серед них троє дітей.

Як повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв у Telegram, під обстріл російської підступної наволочі потрапили два дев’ятиповерхових будинки з мирними людьми. На цей час відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років).

11 дорослих госпіталізовано (з них четверо знаходиться у важкому стані, семеро - у середньому). Ще п‘ятеро людей отримали медичну допомогу на місці прильоту. Дітей зараз везуть до медичних закладів.

1 потерпілий вже помер у медичному закладі.

За попередньою інформацією, по Запоріжжю 22 березня російські окупанти вдарили з реактивної артилерії.

Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, Запоріжжя - це прифронтове місто, знаходиться недалеко від лінії бойового зіткнення. За попередніми даними чергових служб, це була реактивна система залпового вогню далекої дії, можливо, "Торнадо С".

Це – реактивна артилерія, вона летить надзвичайно швидко: від пуску до влучання фактично проходять секунди

Речник Повітряних сил наголосив, що загроза артилерійських обстрілів окупантами для прифронтових міст існує постійно.



