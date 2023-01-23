Воєнний злочин РФ: Ракета поцілила в житловий будинок у Запоріжжі - понад 20 поранених та 1 загиблий

Воєнний злочин РФ: Ракета поцілила в житловий будинок у Запоріжжі - понад 20 поранених та 1 загиблийВчера, 16:14
Сьогодні, 22 березня 2023 року, російська армія здійснила черговий воєнний злочин на території Україні. Близько 12:00 російські військові випустили по Запоріжжю 6 ракет, тип яких на даний час встановлюється. Попередньо постраждало понад 20 людей, серед них троє дітей.
Як повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв у Telegram, під обстріл російської підступної наволочі потрапили два дев’ятиповерхових будинки з мирними людьми. На цей час відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років).
11 дорослих госпіталізовано (з них четверо знаходиться у важкому стані, семеро - у середньому). Ще п‘ятеро людей отримали медичну допомогу на місці прильоту. Дітей зараз везуть до медичних закладів.
1 потерпілий вже помер у медичному закладі.
За попередньою інформацією, по Запоріжжю 22 березня російські окупанти вдарили з реактивної артилерії.
Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, Запоріжжя - це прифронтове місто, знаходиться недалеко від лінії бойового зіткнення. За попередніми даними чергових служб, це була реактивна система залпового вогню далекої дії, можливо, "Торнадо С".
Це – реактивна артилерія, вона летить надзвичайно швидко: від пуску до влучання фактично проходять секунди
Речник Повітряних сил наголосив, що загроза артилерійських обстрілів окупантами для прифронтових міст існує постійно.