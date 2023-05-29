В YouControl додали реєстр зі 170 тис російських воєнних злочинців

Аналітична система YouControl додала новий блок для перевірки фізичних осіб – "Російські воєнні злочинці" (Russian War Criminals).

Russian War Criminals – спільний проєкт журналістів Слідство.Інфо та активістів Антикорупційного штабу, в якому зібрали понад 170 тис профілів військових російської федерації.

Це онлайн-реєстр, що містить дані військових російської армії, ідентифікованих осіб полонених росіян, а також вбитих під час війни в Україні громадян рф.

Російських солдатів у цьому реєстрі ідентифікують за допомогою відкритих джерел: списків Центру оборонних стратегій та ГУР, бази даних "Ищи своих", соцмереж та журналістських розслідувань.

База була створена в травні 2022 року з метою ідентифікації усіх військовослужбовців рф, які беруть безпосередню участь або причетні до війни росії проти України. Одним із ключових завдань проєкту є допомога у збиранні доказів злочинів конкретних осіб під час військових дій – для подальшого використання українськими й міжнародними слідчими та надання цих доказів в українських судах і у Міжнародному кримінальному суді (Гаага, Нідерланди).

Де дивитися дані з бази в системі YouControl

Дані з реєстру "Російські воєнні злочинці" в системі YouControl знаходяться в модулі “Перевірка фізичних осіб” в лівому боковому меню “Медіа”. Наприклад, при перевірці підполковника поліцейського спецпідрозділу СОБР Росгвардії по Кемеровській області Дмитра Астахова, YouControl покаже два результати. Перший – ПІБ особи, коли ім’я та прізвище повністю збігається при перекладі з російської мови на українську, оскільки при пошуці в базі даних Russian War Criminals прізвище, ім’я та по-батькові особи потрібно вказувати тільки російською мовою. Другий – схоже ПІБ, коли немає впевненості в перекладі російського ПІБ та/або часткового збігу з ПІБ із запиту.

У досьє можна побачити звання та приналежність до військової частини, а також статус воєнного злочинця:

мертвий

у полоні

підозрюваний

проводиться розслідування

ідентифікований

причетний.

Кому та для чого корисно

Отримання додаткової інформації з публічних інформаційних ресурсів контролюючих (державних) органів та приватних організацій, таких як онлайн-реєстр "Російські воєнні злочинці" – важливий крок для аналізу схем запобігання та протидії легалізації (відмивання) коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

До того ж, згідно з положеннями постанови Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65, отримання додаткової інформації щодо контрагента шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах (наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань), є одним із необхідних заходів належної перевірки контрагента.

У типологічному дослідженні Державної служби фінансового моніторингу України на тему: "Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації", яке затверджене Наказом Державної служби фінансового моніторингу України 27.12.2022 № 95, серед актуальних інструментів для контролю та моніторингу тероризму зазначене, зокрема, джерело реєстру "Російських воєнних злочинців".

Отже, використання та аналіз додаткової інформації про контрагента, включаючи інформацію з онлайн-реєстру "Російські воєнні злочинці", сприяє ефективному контролю, забезпеченню безпеки та ефективному управлінню ризиками у сфері фінансів, тероризму та поширення зброї масового знищення.

Нагадаємо, нещодавно YouControl долучився до створення інструменту моніторингу конфіскації активів агресора. До системи YouControl додано реєстр “ДержзZадники” від Руху ЧЕСНО та базу “Миротворець”. Також віднедавна система містить ще більше даних щодо підсанкційних та потенційно підсанкційних фізичних осіб в модулі “Війна і санкції”.