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Доповідь місії ООН: Росія знущається з українських військовополонених та порушує міжнародні конвенції

Вчера, 17:53 citynews.net.ua | Напечатать

Голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер розповіла про загибель цивільних осіб під час російських обстрілів та про жахливі умови, в яких росіяни утримують українських військовополонених.

Також вона повідомила про те, що Росія не надала місії доступу до українських військовополонених, які утримуються на її території або на території, яка є під її окупацією, зокрема до колонії в Оленівці, де російські окупанти вбили українських військовополонених з Азову, що здалися у полон в Маріуполі.

Крім того, вона розповіла про загибель цивільних осіб під час російських обстрілів та про жахливі умови, в яких росіяни утримують українських військовополонених.

На сьогоднішній день місія ООН підтвердила 14 059 жертв серед цивільного населення: 5767 цивільних осіб було вбито і 8292 поранено в результаті бойових дій. Але, як повідомила Матільда Богнер, що фактичні цифри, швидше за все, значно вищі.

З 24 лютого Місія підтвердила, що щонайменше 416 людей стали жертвами затримань та насильницьких зникнень на території, окупованій Російською Федерацією, або в районах, контрольованих на той момент російськими збройними силами та пов'язаними з ними збройними групами.

З них 16 людей було знайдено мертвими, а 166 звільнено.

Місія ООН задокументувала цілу низку порушень щодо військовополонених з боку російських окупантів та контрольованих ними підрозділів.

"Нам було надано безперешкодний доступ до місць інтернування та утримання під вартою на території, яку контролює уряд України. Однак Російська Федерація не надала доступу до військовополонених, які утримуються на її території або на території під її окупацією, включаючи райони, контрольовані її збройними силами та пов'язаними з нею збройними групами.

Це тим більше тривожно, що ми документально підтвердили, що військовополонені, які перебувають під владою Російської Федерації і утримуються збройними силами Російської Федерації або пов'язаними з ними збройними групами, піддаються тортурам та жорстокому поводженню, а в деяких місцях утримання під вартою не мають адекватного харчування, води , медичного обслуговування та санітарії. Ми отримали інформацію про важку ситуацію зі здоров'ям у колонії в Оленівці, де багато українських військовополонених, за повідомленнями, страждають від інфекційних захворювань, включаючи гепатит А та туберкульоз. Ми також задокументували безліч випадків, коли українським військовополоненим не дозволяли зв'язатися з родичами, щоб повідомити їх про своє полон, місцеперебування та стан здоров'я. В результаті сім'ї полонених солдатів відчайдушно потребують інформації та позбавлені права знати, що трапилося з їхніми близькими.

Ми також стежимо за справами кількох вагітних військовополонених, інтернованих у місцях, які контролюють російські збройні сили та пов'язані з ними збройні угруповання. Ми наполегливо закликаємо Російську Федерацію як владу розглянути питання про негайне звільнення цих жінок з гуманітарних міркувань" - повідомила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер.

Також в ООН вважають тортурами та жорстоким поводженням з військовополоненими, як правило, під час захоплення та під час перших допитів або транспортування до таборів для інтернованих зі сторони України
Правда, як під час бою "лагідно та чемно" захоплювати озброєних росіян, голова місії не повідомила.

Також порушенням місія ООН вважає ті факти, що деякі російські полонені утримуються в українських пенітенціарних установах, порушуючи правило, згідно з яким військовополонені не повинні там утримуватися.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні продовжуватиме документувати факти злочинів та повідомляти про порушення на місцях.

Більше висновків про вплив збройного нападу Російської Федерації на права людини в Україні буде представлено у наступній доповіді, яку буде опубліковано 27 вересня.



Теги: Воєнні злочини РФ Военные преступления РФ

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