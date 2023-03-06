Росіяне виклали відео з воєнним злочином - вбивством полоненого

Росіяне виклали відео з воєнним злочином - вбивством полоненого6-03-2023, 18:14
Нема таких військових чи воєнних злочинів, які б не чинили російські військові на території України починаючи з 2014 року. Під час повномасштабного вторгнення кількість тільки задокументованих злочинів проти людяності сягнула десятків тисяч.
Сьогодні в мережі опинилося відео, на якому поки невідомий російський вояка задокументував черговий злочин - страту беззбройного полоненого.
Український герой, котрий потрапив у полон окупантів, всупереч неминучості смерті каже "Слава Україні". Після цього російські загарбники розстрілюють полоненого зі словами: "Да ты ж су*а. Сдохни, су*а".
З етичних міркувань ми не викладаємо повне відео, але воно є і вже додано до справ проти російської федерації. Всі винні у злочинах будуть покарані - так само як і фашистські злочинці після Нюрнберзького трибуналу.
Відзначимо, що наразі невідомо, де і коли саме було зроблено відеозапис.