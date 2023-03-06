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Росіяне виклали відео з воєнним злочином - вбивством полоненого

6-03-2023, 18:14 citynews.net.ua | Напечатать

Нема таких військових чи воєнних злочинів, які б не чинили російські військові на території України починаючи з 2014 року. Під час повномасштабного вторгнення кількість тільки задокументованих злочинів проти людяності сягнула десятків тисяч.

Сьогодні в мережі опинилося відео, на якому поки невідомий російський вояка задокументував черговий злочин - страту беззбройного полоненого.

Український герой, котрий потрапив у полон окупантів, всупереч неминучості смерті каже "Слава Україні". Після цього російські загарбники розстрілюють полоненого зі словами: "Да ты ж су*а. Сдохни, су*а".

 

З етичних міркувань ми не викладаємо повне відео, але воно є і вже додано до справ проти російської федерації. Всі винні у злочинах будуть покарані -  так само як і фашистські злочинці після Нюрнберзького трибуналу.

Відзначимо, що наразі невідомо, де і коли саме було зроблено відеозапис.


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