Amnesty International: Депортацію Росією мирних мешканців з окупованих територій України необхідно кваліфікувати як злочин проти людяності

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала доповідь про примусове вивезення і депортацію цивільного населення з окупованих територій України, в організації вважають, що такі дії російських військ необхідно розслідувати як злочини проти людяності.

Звіт організації базується на інтерв'ю з 88 людьми. Більшість із них - 48 були з Маріуполя, а також із Харківської, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Amnesty International зібрала докази того, як російські та контрольовані Росією силовики не залишали багатьом цивільним жодного іншого вибору, окрім як виїзду до РФ або ж на окуповані українські території.

Багато респондентів/ок мешкали в локаціях без опалення, світла чи централізованого водопостачання, тижнями мали обмежений доступ до їжі та медикаментів. Хоча десятки тисяч людей із Маріуполя, починаючи з середини березня, змогли втекти до контрольованого українським урядом Запоріжжя, їхня здатність поїхати часто залежала від того, у якому районі вони жили, коли саме вирішили їхати та чи

мали автівку.

Після того як Росія окупувала Маріуполь, у багатьох випадках російські чи контрольовані Росією сили не давали цивільним утекти в бік підконтрольних українському урядові територій.

Іноді, як повідомляли цивільні, російські військові буквально відмовляли випустити їх у західному напрямку або фізично супроводжували до«евакуаційних» автобусів, які потім відвозили їх до самопроголошеної «ДНР».

У доповіді також задокументовані правопорушення окупантів під час насильницької процедури перевірки цивільних, так званої "фільтрації", коли люди ставали жертвами воєнних злочинів, протиправного утримання і тортур чи інших форм жорстокого поводження.

Правозахисники вказують на те, що російська армія катувала цивільних. Деяких довільно затримували, били, застосовували електрошок та погрожували стратою. Іншим відмовляли в їжі та воді, багатьох утримували в небезпечних умовах і переповнених камерах.

В окремих випадках дітей без супроводу, людей похилого віку та осіб з інвалідністю, які вже встигли дістатися відносно безпечних місць, вишукували та скеровували до окупованих Росією частин Донеччини.

За словами генеральної секретарки Amnesty International Аньєс Калламар, депортацію мирних мешканців з окупованих територій необхідно кваліфікувати і розслідувати як злочин проти людяності.

"Гідні усілякого засудження дії Росії щодо насильницького переміщення та депортації є військовим злочином. Amnesty International вважає, що їх слід кваліфікувати та розслідувати як злочин проти людяності…

Всім, хто зазнав насильницького переміщення і досі незаконно перебуває під вартою, необхідно дозволити виїхати з Росії. Усі винні у скоєнні цих злочинів мають бути притягнуті до відповідальності. Діти, які утримуються в Росії, мають возз'єднатися зі своїми сім'ями, необхідно забезпечити їхнє повернення до районів, підконтрольних українському уряду".

Amnesty International вважає російське вторгнення в Україну актом агресії. Із 24 лютого організація документує порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, вчинені під час війни в Україні. Усі матеріали Amnesty International із цього приводу, включно з новинами, брифінгами та розслідуваннями, можна знайти за посиланням.

Amnesty International неодноразово закликала притягнути до відповідальності членів російських військ і посадових осіб, відповідальних за агресію та порушення.