Росія тричі за добу атакувала Київ ракетами та дронами

В Києві, Київській області та на Чернігові станом на 17:00 оголосили повітряну тривогу. Це вже третя атака росіян на столицю України за 29 травня.

В ніч на 29 травня Росія здійснила комбіновану атаку на столицю. Протиповітряна оборона знищила 37 крилатих ракет та 29 дронів-камікадзе типу «Шахед».

Вдень у столиці знову лунала тривога, ворог застосував балістику. Російські загарбники випустили на Київ та Київську область 11 ракет «Іскандер-М» і «Іскандер-К», усі їх було знищено українською ППО.