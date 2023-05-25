Сьогодні, 25 травня 2023 року, Україна повернула 106 українських військових, що потрапили у полон під час боїв в районі Бахмута.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, в результаті обміну додому повертаються вісім офіцерів та 98 військовослужбовців рядового та сержантського складу. Також репатрійовано три тіла: двох іноземців та українки.

З повернених бійців: 98 – зі складу Збройних Сил, 21 – з територіальної оборони, сім – з Держприкордонслужби та один – з Державної спеціальної служби транспорту.

Сім з врятованих оборонців мають різні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання.



