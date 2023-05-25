» » Україна повернула 106 українських військових, що потрапили у полон під час боїв в районі Бахмута

Україна повернула 106 українських військових, що потрапили у полон під час боїв в районі Бахмута

25-05-2023, 19:26 citynews.net.ua | Напечатать

Сьогодні, 25 травня 2023 року, Україна повернула 106 українських військових, що потрапили у полон під час боїв в районі Бахмута.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, в результаті обміну додому повертаються вісім офіцерів та 98 військовослужбовців рядового та сержантського складу. Також репатрійовано три тіла: двох іноземців та українки.

З повернених бійців: 98 – зі складу Збройних Сил, 21 – з територіальної оборони, сім – з Держприкордонслужби та один – з Державної спеціальної служби транспорту.

Сім з врятованих оборонців мають різні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання.



Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 19:58

Вища рада правосуддя дозволила заарештувати суддю Тандира

Вчера, 07:07

П'яний суддя Олексій Тандир на смерть збив нацгвардійця на блокпосту у Києві

26-05-2023, 06:32

Російські загарбники атакували Білогорівку в Луганській області з артилерії та авіації

25-05-2023, 19:26

Україна повернула 106 українських військових, що потрапили у полон під час боїв в районі Бахмута

22-05-2023, 04:44

Росія обстріляла ракетами Одесу, Харків, Дніпро та Запоріжжя

18-05-2023, 19:43

Українська армія посунулася вперед та контролює південно-західну частину Бахмута

18-05-2023, 19:27

Ексмера Рубіжного Сергія Хортіва засудили до 10 років за колабораціонізм

18-05-2023, 18:15

Ветеранам з Луганської та Донецької областей пообіцяли окремий механізм забезпечення житлом

15-05-2023, 17:19

В Луганську підірвали одного з ватажків російських терористів Ігоря Корнета

15-05-2023, 09:30

Франція передасть українським батальйонам десятки броньованих машин і легких танків

15-05-2023, 06:59

Вночі російська армія атакувала Україну ударними дронами-камікадзе «Shahed

15-05-2023, 06:34

Важливе за тиждень: Ракетні удари по базах РФ в Луганську та відступ росіян в Бахмуті

Новости Украины:

Вчера, 19:58

Вища рада правосуддя дозволила заарештувати суддю Тандира

26-05-2023, 06:42

26 травня росіяни атакували Київ безпілотниками та ракетами

8-05-2023, 06:15

По Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації - фото пожеж

5-05-2023, 07:49

Суд заарештував мера Одеси Геннадія Труханова

3-05-2023, 07:30

Вночі російські окупанти атакували Київ, Запоріжжя та Дніпро

3-05-2023, 07:21

Погрожуючи виселенням російські загарбники примусово паспортизують жителів Херсонської області

1-05-2023, 07:31

Повітряна атака Києва - ППО знищила всі російські ракети та дрони

19-04-2023, 19:45

В 2023 году одеські пляжі будуть зачинені для відпочинку

19-04-2023, 06:39

Росіяни атакували Одеську область «Шахедами»

13-04-2023, 08:30

«Укрнафта» розпочинає спільну розробку родовищ з «Укргазвидобуванням»

10-04-2023, 14:13

В Україну повернули 24 дитини, що були викрадені росіянами з Херсонської області

28-03-2023, 11:46

В Одесі знову відкрилися заклади McDonald’s