З російського полону звільнили ще 50 українців

1 грудня 2022 року після обміну додому з полону повернулося 50 українських громадян. Загалом вже звільнено 1319 українських героїв.

До України повернулися бійці, які боронили Маріуполь та Азовсталь, були в Оленівці, поранених, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках.

Як повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, цього разу додому повертаються захисники зі Збройних Сил України, Територіальної оборони, Військово-Морських сил, Нацгвардії, Держприкордонслужби. Серед них 4 офіцери та 46 військовослужбовців з рядового та сержантського складу.

Зокрема, з полону повернулися 14 оборонців Маріуполя, з них 8 - захисники з Азовсталі. Більшість визволених українців мають поранення і травми. Деякі з врятованих - з ампутованими кінцівками або ж не мають можливості рухатися.

Військовослужбовці, які повернулися додому з полону, належать до таких підрозділів:

Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького,

36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського,

12-та бригада оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького,

72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців,

114-й окремий батальйон територіальної оборони,

59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка,

28-ма окрема механізо‌вана брига‌да імені Лицарів Зимового Походу,

79-та окрема десантно-штурмова бригада,

56-та окрема мотопіхотна Маріупольська брига‌да,

37-й окремий мотопіхотний батальйон «Запоріжжя»,

107-ма окрема бригада територіальної оборони,

115-та окрема механізована бригада,

66-та окрема механізована бригада,

21-ша окрема бригада охорони громадського порядку імені Петра Калнишевського,

25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада,

109-та окрема бригада територіальної оборони,

14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого,

501-й окремий батальйон морської піхоти,

4-та бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука,

503-й окремий батальйон морської піхоти,

21-й окремий мотопіхотний батальйон «Сармат»,

74-й окремий розвідувальний батальйон,

24-та окрема механізована бригада імені короля Данила,

34-й окремий моторизований батальйон,

81-ша окрема аеромобільна бригада,

57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка,

105 окрема бригада Територіальної оборони,

Мукачівський ТЦК та СП,

8-й окремий гірсько-штурмовий батальйон.

Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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