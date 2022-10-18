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З російського полону звільнили ще 50 українців

Вчера, 09:55 citynews.net.ua | Напечатать

1 грудня 2022 року після обміну додому з полону повернулося 50 українських громадян. Загалом вже звільнено 1319 українських героїв. 

До України повернулися бійці, які боронили Маріуполь та Азовсталь, були в Оленівці, поранених, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках.

Як повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, цього разу додому повертаються захисники зі Збройних Сил України, Територіальної оборони, Військово-Морських сил, Нацгвардії, Держприкордонслужби. Серед них 4 офіцери та 46 військовослужбовців з рядового та сержантського складу. 

Зокрема, з полону повернулися 14 оборонців Маріуполя, з них 8 - захисники з Азовсталі. Більшість визволених українців мають поранення і травми. Деякі з врятованих - з ампутованими кінцівками або ж не мають можливості рухатися. 

Військовослужбовці, які повернулися додому з полону, належать до таких підрозділів:

  • Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького,
  • 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 
  • 12-та бригада оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького,
  • 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців,
  • 114-й окремий батальйон територіальної оборони,
  • 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка,
  • 28-ма окрема механізо‌вана брига‌да імені Лицарів Зимового Походу, 
  • 79-та окрема десантно-штурмова бригада,
  • 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська брига‌да,
  • 37-й окремий мотопіхотний батальйон «Запоріжжя», 
  • 107-ма окрема бригада територіальної оборони,
  • 115-та окрема механізована бригада,
  • 66-та окрема механізована бригада,
  • 21-ша окрема бригада охорони громадського порядку імені Петра Калнишевського,
  • 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада,
  • 109-та окрема бригада територіальної оборони,
  • 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого,
  • 501-й окремий батальйон морської піхоти,
  • 4-та бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука, 
  • 503-й окремий батальйон морської піхоти,
  • 21-й окремий мотопіхотний батальйон «Сармат», 
  • 74-й окремий розвідувальний батальйон,
  • 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила, 
  • 34-й окремий моторизований батальйон,
  • 81-ша окрема аеромобільна бригада,
  • 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка,
  • 105 окрема бригада Територіальної оборони,
  • Мукачівський ТЦК та СП,
  • 8-й окремий гірсько-штурмовий батальйон. 

Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Життя кожного українця – найвища цінність!


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