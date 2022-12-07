6 грудня з російського полону звільнили 60 українських військових

6 грудня 2022 року, у День Збройних Сил, Координаційному штабу вдалося визволити з полону 60 військовослужбовців під час обміну на російських вояк.

Серед звільнених українців 34 — воїни Збройних Сил України, 18 представників Військово-морських Сил, 6 бійців Держприкордонслужби та двох нацгвардійців.

З них — 15 офіцерів і 45 представників рядового та сержантського складу. Зокрема, врятовано 34 оборонців Маріуполя, в тому числі 14 евакуйованих з «Азовсталі».

Майже всі визволені захисники мають поранення, багато з них знаходяться у важкому стані.

Найстаршому з визволених Захисників — 58 років, наймолодшому — 21 рік. Серед звільнених — двоє жінок: військовий медик та представниця ВМС.