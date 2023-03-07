З російського полону в Україну з повернули 130 військових

Глава ОП повідомив, що вдалося повернути додому 130 військових, – 126 чоловіків і чотирьох жінок. Це воїни ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Державної спецслужби транспорту.

Серед звільнених – 45 військовослужбовців Збройних сил України, 25 нацгвардійців, 23 прикордонника, 21 воїн Військово-морських сил України, восьмеро «тероборонівців» та вісім представників Державної спеціальної служби транспорту.

Також вдалося повернути 35 воїнів, взятих у полон на Донецькому напрямку, зокрема в районі Бахмута та Соледара.

Більшість українських воїнів повертаються додому з пораненнями та хворобами, набутими в боях з російськими загарбниками та під час перебування в полоні.

Наймолодшому звільненому ще не виповнився 21 рік, найстаршому скоро виповниться 64 роки.