З російського полону звільнили ще 50 захисників України

8 січня 2023 року відбувся перший у цьому році обмін полоненими. Додому з російського повернулися ще 50 оборонців України.

Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, з полону вдалося визволити 25 воїнів Збройних Сил України, 13 нацгвардійців, 4 прикордонників, 3 військовослужбовців ВМС і 5 тероборонівців.

Обмін полоненими відбувся спільними зусиллями Офісу Президента, ГУР МОУ, СБУ та Мінреінтеграції.

У процесі зустрічі звільнених воїнів брали участь і представники Національного інформаційного бюро при Мінреінтеграції. НІБ забезпечує соціальний супровід визволених з полону осіб, а також надає їм первинну допомогу.

