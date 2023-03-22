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Росія обстріляла ракетами Одесу, Харків, Дніпро та Запоріжжя

Вчера, 04:44 citynews.net.ua | Напечатать

Вночі, 23 травня 2023 року, російська армія знов обстріляла ракетами українські міста.  За попередніми даними українське ППО спрацювало у містах Одеса, Дніпро та Запоріжжя.
В Одесі повідомляють про потужний вибух внаслідок знищення російського безпілотника, що намагався атакувати місто.

Потужні вибухи о 3:30 чули у Харкові, Дніпрі, й майже одночасно – у Запоріжжі.

В Дніпрі міський голова Борис Філатов закликав мешканців міста нічого не знімати і не публікувати.

За попередніми даними пролунало близько 40 вибухів та спрацювало ППО. Декілька хвилин тому, о 4:25, очільник Дніпропетровської ОВА Лисак написав: "Фашисти. Терористи. Нелюди. Але, дякуючи Силам оборони, ми витримали атаку. Деталі згодом. Поки нічого не коментуємо. Поставтесь серйозно до правил воєнного стану".

В Києві повітряна тривога була оголошена після 2 години ночі.


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